Митрюшкин пропустит 10−12 дней из-за рассечения колена

Митрюшкин был заменен на 60-й минуте. Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.
«У Антона Митрюшкина — рассечение тканей колена. Стадион он покинул самостоятельно. По прогнозам медицинского штаба наш капитан вернется в строй через 10−12 дней», — сообщила пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив» с 1 очком занимает 11-е место в таблице. В 3-м туре РПЛ железнодорожники примут «Акрон» 8 августа.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Локомотив
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
89′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
Локомотив
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Статистика
Динамо Мх
Локомотив
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
5
5
Угловые
1
9
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти