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Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова»

Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Ростов».

Источник: ФК "Ростов"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Рыскин занимал пост спортивного директора «Ростова» с 2017 года.

«Футбольный клуб “Ростов” сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе. На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью “Ростова”, принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности. Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из «Ростова». По его информации, генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан. Позднее Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать эти сведения.

«Ростов» начал новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) гостевым поражением от «Оренбурга» (1:2). Во втором туре команда 31 июля на выезде обыграла столичную «Родину» (4:2).

Родина
2:4
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
31.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3324 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Джонатан Альба
Голы
Родина
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Ростов
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
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Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Статистика
Родина
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
24
Удары в створ
2
10
Угловые
2
9
Фолы
17
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти