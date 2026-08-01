МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Рыскин занимал пост спортивного директора «Ростова» с 2017 года.
«Футбольный клуб “Ростов” сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе. На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью “Ростова”, принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности. Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из «Ростова». По его информации, генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан. Позднее Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать эти сведения.
«Ростов» начал новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) гостевым поражением от «Оренбурга» (1:2). Во втором туре команда 31 июля на выезде обыграла столичную «Родину» (4:2).
Хуан Диас
Джонатан Альба
Икер Посо
(Артем Максименко)
4′
Умар Сако
74′
Иван Комаров
16′
Митя Крижан
52′
Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
56′
Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
90′
13
Сергей Волков
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
27′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
14′
60′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
60′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
8
Икер Посо
60′
77
Артур Гарибян
6
Руслан Фищенко
48′
75′
23
Кирилл Ушатов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
40
Игор Ногейра
3
Умар Сако
7
Роналдо
87
Андрей Лангович
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
87′
21
Даниил Шанталий
16
Максим Мухин
73′
6
Олакунле Олусегун
18
Константин Кучаев
49′
80′
5
Ярослав Михайлов
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти