Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова»

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из «Ростова». По его информации, генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан. Позднее Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать эти сведения.