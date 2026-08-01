Тренер «Динамо» Шварц о поражении от «Балтики»: «Конечно, мы разочарованы»

«В первую очередь хотелось бы поздравить футбольный клуб “Балтику” и их главного тренера с победой. До первого пропущенного нами гола, считаю, мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру. Нам нужно было лучше обороняться при пропущенном мяче. После этого “Балтика” поймала свой игровой ритм.



Если говорить о втором мяче “Балтики”, мы пропустили с пенальти. Честно говоря, я не видел того момента. Надо отметить тот факт, что после пропущенного гола команда показала отличную реакцию. Мы создали достаточно много моментов, отквитали один мяч, первый мяч в этом сезоне. Наша команда в этом плане проявила себя с лучшей стороны. Что касается результата, конечно, мы разочарованы этим поражением. Но хорошо, что следующая игра у нас уже в среду», — сказал Шварц на пресс-конференции.