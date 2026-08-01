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Тренер «Динамо» Шварц о поражении от «Балтики»: «Конечно, мы разочарованы»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Балтикой» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь хотелось бы поздравить футбольный клуб “Балтику” и их главного тренера с победой. До первого пропущенного нами гола, считаю, мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру. Нам нужно было лучше обороняться при пропущенном мяче. После этого “Балтика” поймала свой игровой ритм.

Если говорить о втором мяче “Балтики”, мы пропустили с пенальти. Честно говоря, я не видел того момента. Надо отметить тот факт, что после пропущенного гола команда показала отличную реакцию. Мы создали достаточно много моментов, отквитали один мяч, первый мяч в этом сезоне. Наша команда в этом плане проявила себя с лучшей стороны. Что касается результата, конечно, мы разочарованы этим поражением. Но хорошо, что следующая игра у нас уже в среду», — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15311 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Голы
Балтика
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Динамо
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
Составы команд
Балтика
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
Динамо
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
15
10
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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