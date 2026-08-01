Тренер «Динамо» Шварц о поражении от «Балтики»: «Конечно, мы разочарованы»

«В первую очередь хотелось бы поздравить футбольный клуб “Балтику” и их главного тренера с победой. До первого пропущенного нами гола, считаю, мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру. Нам нужно было лучше обороняться при пропущенном мяче. После этого “Балтика” поймала свой игровой ритм.
Если говорить о втором мяче “Балтики”, мы пропустили с пенальти. Честно говоря, я не видел того момента. Надо отметить тот факт, что после пропущенного гола команда показала отличную реакцию. Мы создали достаточно много моментов, отквитали один мяч, первый мяч в этом сезоне. Наша команда в этом плане проявила себя с лучшей стороны. Что касается результата, конечно, мы разочарованы этим поражением. Но хорошо, что следующая игра у нас уже в среду», — сказал Шварц на пресс-конференции.
«Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти