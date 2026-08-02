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Талалаев — о матче с «Динамо»: «Балтика» пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в матче второго тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Специалист остался недоволен голом, пропущенным на 76-й минуте.

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр. Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент. После 2:0 прошлогодняя “Балтика” точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15311 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Голы
Балтика
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Динамо
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
Составы команд
Балтика
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
Динамо
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
15
10
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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