Галактионов о втором пропущенном голе: «Общественность говорит, был фол на Руденко. Как будто бы нарушение сзади»

— Общественность говорит, что во втором забитом мяче был фол на Руденко. Мне сложно комментировать. С бровки мы видели единоборство. Как будто бы фол сзади, коллеги из пресс-службы подсказывают. Почему VAR не вмешался — это уже третий момент, дело не в этом. Сам факт того, что с нашими ресурсами мы пытались игру перевернуть. К сожалению, на сегодняшний день такие реалии. Будем из этого положения и состояния стараться выходить. Надо выигрывать и дальше двигаться вперед, — цитирует Галактионова сайт «Локомотива».