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Галактионов о втором пропущенном голе: «Общественность говорит, был фол на Руденко. Как будто бы нарушение сзади»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал эпизод со втором пропущенным голом в матче 2-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Источник: Sport24

На 73-й минуте динамовцы отобрали мяч у своей штрафной, после чего последовал быстрый переход в атаку и пас на полузащитника Никиту Глушкова, который реализовал выход один на один. При этом показалось, что в самом начале своей атаки, отбирая мяч, игрок махачкалинцев нарушил правила против Александра Руденко, когда футболист железнодорожников упал на газон после контакта сзади.

— Видели ли вы эпизод с Руденко, когда начиналась голевая атака махачкалинцев?

— Общественность говорит, что во втором забитом мяче был фол на Руденко. Мне сложно комментировать. С бровки мы видели единоборство. Как будто бы фол сзади, коллеги из пресс-службы подсказывают. Почему VAR не вмешался — это уже третий момент, дело не в этом. Сам факт того, что с нашими ресурсами мы пытались игру перевернуть. К сожалению, на сегодняшний день такие реалии. Будем из этого положения и состояния стараться выходить. Надо выигрывать и дальше двигаться вперед, — цитирует Галактионова сайт «Локомотива».

Динамо Мх
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Локомотив
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
89′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
Локомотив
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Статистика
Динамо Мх
Локомотив
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
5
5
Угловые
1
9
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти