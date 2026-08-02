Вратарь «Локо» Митрюшкин раскрыл подробности травмы: «Швы наложили в раздевалке»

Митрюшкин получил повреждение и был заменен на 60-й минуте, «Локомотив» проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2.
«К сожалению, неприятный момент, столкнулись с Женей Морозовым. Получилось, что шипами он рассек мне колено. Рассечение, наложили швы сразу же в раздевалке. Все нормально. По срокам надо спрашивать у доктора, но предварительно — 10−12 дней», — рассказал голкипер в интервью «Матч ТВ».
В следующем туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет против тольяттинского «Акрона» 8 августа.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Локомотив
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
89′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
Локомотив
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Статистика
Динамо Мх
Локомотив
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
5
5
Угловые
1
9
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти