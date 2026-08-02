Вратарь «Локо» Митрюшкин раскрыл подробности травмы: «Швы наложили в раздевалке»

«К сожалению, неприятный момент, столкнулись с Женей Морозовым. Получилось, что шипами он рассек мне колено. Рассечение, наложили швы сразу же в раздевалке. Все нормально. По срокам надо спрашивать у доктора, но предварительно — 10−12 дней», — рассказал голкипер в интервью «Матч ТВ».