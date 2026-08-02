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Попович оценил игру Гонду за ЦСКА: «В футболе решают не только голы»

Сербский полузащитник московского ЦСКА Матия Попович поделился мнением об игре аргентинского нападающего армейцев Лусиано Гонду.

Источник: Sport24

Вчера, 1 августа, Гонду не реализовал несколько голевых моментов в матче против самарских «Крыльев Советов» (1:1) во 2-м туре российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что Лусиано Гонду — прекрасный игрок. В футболе не только голы все решают. В матче с “Крыльями Советов” он проделал огромную работу на поле, боролся за все мячи. Он отдал мне отличную голевую передачу. Лусиано отлично работает. Нужно просто продолжать в том же духе, а голы придут», — заявил Попович в интервью «Чемпионату».

Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против московского «Локомотива» в FONBET Кубке России 4 августа.