Попович оценил игру Гонду за ЦСКА: «В футболе решают не только голы»

«Считаю, что Лусиано Гонду — прекрасный игрок. В футболе не только голы все решают. В матче с “Крыльями Советов” он проделал огромную работу на поле, боролся за все мячи. Он отдал мне отличную голевую передачу. Лусиано отлично работает. Нужно просто продолжать в том же духе, а голы придут», — заявил Попович в интервью «Чемпионату».