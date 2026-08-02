Попович оценил игру Гонду за ЦСКА: «В футболе решают не только голы»

Вчера, 1 августа, Гонду не реализовал несколько голевых моментов в матче против самарских «Крыльев Советов» (1:1) во 2-м туре российской Премьер-Лиги.
«Считаю, что Лусиано Гонду — прекрасный игрок. В футболе не только голы все решают. В матче с “Крыльями Советов” он проделал огромную работу на поле, боролся за все мячи. Он отдал мне отличную голевую передачу. Лусиано отлично работает. Нужно просто продолжать в том же духе, а голы придут», — заявил Попович в интервью «Чемпионату».
Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против московского «Локомотива» в FONBET Кубке России 4 августа.