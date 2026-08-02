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Бразилец из РПЛ Костанца: «Смогу получить российский паспорт в феврале»

Бразильский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, когда сможет получить российское гражданство.

Источник: Sport24

Костанца перешел в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года.

— Ты уже долго живешь в России. Когда планируешь сделать паспорт?

— Смогу получить свой российский паспорт в феврале, потому что к тому времени я буду здесь уже около пяти лет. Это здорово, потому что больше я не буду считаться иностранцем в составе.

— Хотел бы играть в «Крыльях» до конца карьеры, а потом остаться жить в России?

— Это было бы идеально для меня и для клуба, — сказал Костанца в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Контракт Фернандо Костанцы с «Крыльями Советов» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.

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