Бразилец из РПЛ Костанца: «Смогу получить российский паспорт в феврале»

Костанца перешел в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года.
— Ты уже долго живешь в России. Когда планируешь сделать паспорт?
— Смогу получить свой российский паспорт в феврале, потому что к тому времени я буду здесь уже около пяти лет. Это здорово, потому что больше я не буду считаться иностранцем в составе.
— Хотел бы играть в «Крыльях» до конца карьеры, а потом остаться жить в России?
— Это было бы идеально для меня и для клуба, — сказал Костанца в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Контракт Фернандо Костанцы с «Крыльями Советов» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.