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«Краснодар» дважды пропустил в концовке, но обыграл «Факел» в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил первый пенальти в сезоне-2026/27.

Источник: Соцсети

Серебряный призер прошлого сезона «Краснодар» обыграл воронежский «Факел» со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

У победителей отличились Жубалт (4-я минута), Никита Кривцов (27, 59). У проигравших отличился Максим Турищев (85) и Алексей Сутормин (88).

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отбил первый пенальти в сезоне РПЛ-2026/2027. Агкацев отразил пенальти от форварда гостей Акселя Гнапи, назначенный после просмотра VAR, на 51-й минуте за удар локтем игрока «Факела» в штрафной площади «Краснодара».

В стартовом туре «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), а «Краснодар» одержал волевую победу в большинстве над «Рубином» со счетом 3:1.

Далее «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведет матч с «Ахматом» (10 августа).

В прошлом сезоне «Факел» занял второе место в Первой лиге и вернулся в РПЛ спустя год после вылета.

Краснодар
3:2
Первый тайм: 2:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Олег Василенко
Голы
Краснодар
Жубал
(Лукас Оласа)
4′
Никита Кривцов
(Роберту Алвес Кристиан)
27′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
59′
Факел
Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
85′
Алексей Сутормин
(Белайди Пуси)
88′
Нереализованные пенальти
Факел
Аксель Гнапи
51′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
90+6′
88
Никита Кривцов
10
Дмитрий Воробьев
3
Тормена
40
Илья Вахания
69′
17
Валентин Пальцев
18
Роберту Алвес Кристиан
61′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
50′
72′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
69′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
29′
61′
47
Даниил Уткин
90+1′
Факел
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
10
Ильнур Альшин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
97
Бутта Магомедов
85′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
76′
17
Антон Ковалев
44
Юрий Журавлев
76′
19
Белайди Пуси
9
Аксель Гнапи
61′
7
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
86′
11
Алексей Сутормин
Статистика
Краснодар
Факел
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
5
3
Угловые
2
4
Фолы
10
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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