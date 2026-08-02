«Факел» едва не наказал расслабившийся «Краснодар». А если бы Агкацев не взял пенальти?!

«Рубину» прямым ударом со штрафного забил Боселли. А угловые чаще остальных неделю назад выполнял Оласа. Очевидно, что Мурад Мусаев решил использовать умение уругвайца классно подавать в штрафную и на стандартных положениях. Уже в игре с «Рубином» получалось опасно, а во встрече с «Факелом» Оласа отдал результативный пас. Лукас выполнял навес с родной левой бровки, и мяч в сетку головой отправил Жубал. Идеальный дебют для черно-зеленых, ведь изначально было понятно, что воронежцы не собираются парковать у штрафной несвойственный им «автобус», а пропущенный мяч заставлял их быть еще смелее и рисковать. Соответственно, у футболистов «Краснодара» всегда было столь любимое ими свободное пространство, и угрозы воротам гостей создавались с завидной регулярностью.