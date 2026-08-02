«Факел» едва не наказал расслабившийся «Краснодар». А если бы Агкацев не взял пенальти?!

Как заменить Сперцяна? Ответ на этот вопрос дала еще игра в Казани, в которой роль первой скрипки в средней линии на себя ожидаемо взял Кривцов. Но имелся еще и такой нюанс, как стандарты. В их исполнении бывшему капитану «быков» просто не было равных в РПЛ, однако теперь выясняется, что и данный пробел можно ликвидировать совместными усилиями.
«Рубину» прямым ударом со штрафного забил Боселли. А угловые чаще остальных неделю назад выполнял Оласа. Очевидно, что Мурад Мусаев решил использовать умение уругвайца классно подавать в штрафную и на стандартных положениях. Уже в игре с «Рубином» получалось опасно, а во встрече с «Факелом» Оласа отдал результативный пас. Лукас выполнял навес с родной левой бровки, и мяч в сетку головой отправил Жубал. Идеальный дебют для черно-зеленых, ведь изначально было понятно, что воронежцы не собираются парковать у штрафной несвойственный им «автобус», а пропущенный мяч заставлял их быть еще смелее и рисковать. Соответственно, у футболистов «Краснодара» всегда было столь любимое ими свободное пространство, и угрозы воротам гостей создавались с завидной регулярностью.
Особенно усердствовал на правом фланге Кристиан, чей выход на поле ожидался не только после яркого появления на замену с голом в первом туре, но и в силу травмы Боселли (после перелома носа он работает по индивидуальной программе). Для начала бразильский новичок ускорился под проникающую передачу и вывел на ударную позицию Батчи, а потом ассистировал удвоившему счет Кривцову. Никита явно поправил прицел, так как до этого ему выдал классный пас зацепившийся за длинную передачу Воробьев, но та атака завершилась промахом. Зато, отправив мяч в сетку, полузащитник отпраздновал успех с заранее заготовленной надписью «Никита Дуэ».
Первый тайм хозяева провели образцово и с запасом выиграли его на классе. У Агкацева фактически не было серьезной работы, однако все изменилось сразу после перерыва, когда после подсказки ВАР арбитр посчитал, что попадание локтя Жубала в лицо Юрганова заслуживает назначения пенальти. Бить его отправился не игравший прежде в РПЛ Гнапи (перешел в «Факел» в январе), который, похоже, не знаком с репутацией краснодарского голкипера. Зато теперь ивуариец точно знает, кто в российском чемпионате — гроза пенальтистов. У Агкацева восемь спасений при двенадцати ударах с 11-метровой отметки!
Фантастические цифры, и снова Станиславу удалось выручить в ключевой момент. «Факел» начал второй тайм очень активно, и, забив, команда Олега Василенко могла получить эмоциональный заряд. Только счет так и не стал 2:1, а через восемь минут после осечки Гнапи вырос до крупного. Да, Воробьеву не удалось убежать к воротам, однако он переадресовал мяч Батчи, а тот покатил его под второй гол Кривцову.
Казалось, после этого можно было спокойно проводить ротацию состава, дав сыграть Диего Косте и перестроив среднюю линию. Игру заканчивала тройка полузащитников в лице Уткина, Оздоева и Ленини, который на днях продлил контракт с черно-зелеными еще на три года.
И, стоит признать, записать себе в актив концовку хозяева не могут. В атаке они выглядели слишком благодушно и загубили свои моменты. Главным транжирой оказался выходивший один на один и пробивший во вратаря Батчи. А оборона «быков» потеряла в надежности. Турищев поставил Агкацева в тупик ударом из-за штрафной благодаря тому, что мяч проскочил между ногами Косты. А потом защитные порядки южан вспорола прекрасная передача Пуси, и Сутормин не упустил свой шанс, оказавшись с глазу на глаз с вратарем.
Наконец, уже в добавленное арбитром время «Краснодар» едва не упустил победу. Спасло то, что при фланговой подаче двое воронежцев помешали друг другу в районе площади ворот. «Быки», хоть и выиграли, получили серьезную встряску перед визитом к «Спартаку». А «Факел», у которого пока ноль в графе «набранные очки», совсем не безнадежен.
Андрей Кузичев