Тренер «Краснодара» Мусаев о концовке матча с «Факелом»: «Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть", — сказал Мусаев на пресс-конференции.