Тренер «Краснодара» Мусаев о концовке матча с «Факелом»: «Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Команда пропустила два гола в концовке — на 85-й и 88-й минутах.
"Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы, и главное, что сегодня выиграли.
Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть", — сказал Мусаев на пресс-конференции.
«Краснодар» с двумя победами и 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против «Спартака».
Мурад Мусаев
Олег Василенко
Жубал
(Лукас Оласа)
5′
Никита Кривцов
(Роберту Алвес Кристиан)
27′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
59′
Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
85′
Алексей Сутормин
(Белайди Пуси)
88′
Аксель Гнапи
51′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
90+6′
88
Никита Кривцов
10
Дмитрий Воробьев
3
Тормена
40
Илья Вахания
69′
17
Валентин Пальцев
18
Роберту Алвес Кристиан
60′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
50′
72′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
69′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
29′
60′
47
Даниил Уткин
90+1′
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
10
Ильнур Альшин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
97
Бутта Магомедов
85′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
77′
17
Антон Ковалев
44
Юрий Журавлев
77′
19
Белайди Пуси
9
Аксель Гнапи
60′
7
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
85′
11
Алексей Сутормин
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти