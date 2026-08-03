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завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
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Оренбург
0
:
Зенит
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П1
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Тренер «Краснодара» Мусаев о концовке матча с «Факелом»: «Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Команда пропустила два гола в концовке — на 85-й и 88-й минутах.

"Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы, и главное, что сегодня выиграли.

Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть", — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» с двумя победами и 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против «Спартака».

Краснодар
3:2
Первый тайм: 2:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 30953 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Олег Василенко
Голы
Краснодар
Жубал
(Лукас Оласа)
5′
Никита Кривцов
(Роберту Алвес Кристиан)
27′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
59′
Факел
Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
85′
Алексей Сутормин
(Белайди Пуси)
88′
Нереализованные пенальти
Факел
Аксель Гнапи
51′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
90+6′
88
Никита Кривцов
10
Дмитрий Воробьев
3
Тормена
40
Илья Вахания
69′
17
Валентин Пальцев
18
Роберту Алвес Кристиан
60′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
50′
72′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
69′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
29′
60′
47
Даниил Уткин
90+1′
Факел
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
10
Ильнур Альшин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
97
Бутта Магомедов
85′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
77′
17
Антон Ковалев
44
Юрий Журавлев
77′
19
Белайди Пуси
9
Аксель Гнапи
60′
7
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
85′
11
Алексей Сутормин
Статистика
Краснодар
Факел
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
2
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти