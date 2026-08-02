«Спартак» отыгрался после курьезного пенальти и вырвал победу у «Ахмата»

Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».
На 2-й минуте москвичи пытались разыграть мяч от ворот. Вратарь Александр Максименко отдал пас на Кристфера Ву, который решил, что мяч не в игре, и взял его в руки. Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», который и реализовал Касинтура на 5-й минуте.
Однако уже на 39-й минуте Ву реабилитировался за ошибку. Защитник «Спартака» после передачи Маркиньоса сравнял счет — 1:1.
На 76-й минуте матча Касинтура получил красную карточку. Хавбек ударил локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина, который также получил желтую карточку после эпизода. Судья принял решение после подсказки VAR и просмотра видеоповтора.
Решающий гол в дополнительное время (90+1) забил Эсекьель Барко.
В стартовом туре «Ахмат» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» (1:1) благодаря голу на 83-й минуте. «Спартак» после матча за Суперкубок, где он проиграли «Зениту» по пенальти (1:1, 2:4), с легкостью обыграл дебютанта «Родину» (3:0).
Далее грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а «Спартак» встретится с «Краснодаром» (9 августа).
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Эгаш Касинтура
5′
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
76′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
61′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
83′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
66′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти