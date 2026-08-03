Курьезный пенальти не сломал «Спартак». Победу в Грозном принес штрафной Барко

Как «Спартак», так и «Ахмат» на старте впечатлили. Встреча в Грозном, однозначно, была главной во втором туре. Уровень ответственности по определению максимальный. Тем удивительнее было увидеть в такой встрече столь курьезный 11-метровый в ворота красно-белых. При выполнении свободного удара Максименко покатил мяч Ву, а тот установил его рукой. Однако Антон Фролов посчитал, что голкипер уже ввел мяч в игру, и указал на 11-метровую отметку.
Помнится, что-то подобное случилось в апреле в первом четвертьфинале ЛЧ между «Барселоной» и «Атлетико». Тогда, правда, судьи не наказали мадридцев за действия Пубиля, и вышел большой скандал. Что-то подобное случилось на той же стадии главного еврокубка в противостоянии «Арсенала» и «Баварии» двухлетней давности, где простили Габриэла, посчитав ошибку «детской». Но был и пенальти для «Брюгге», когда защитник «Астон Виллы» Мингз сыграл точно так же, как в воскресенье Ву.
Правда, с такой непоследовательностью УЕФА покончил, после истории с Пубилем выпустив специальное разъяснение для судей, указав: это — пенальти. В июне арбитры получили соответствующие инструкции. Но все равно остались вопросы: не играл ли Максименко по катящемуся мячу? ВАР очевидной ошибки Фролова не увидел, а Касинтура открыл счет. «Спартак» же, кажется, на какое-то время оказался выбит из колеи. Не то что красно-белые поплыли, просто их атакам не хватало конкретики в завершении, хотя перспективные подходы имелись. Как, например, после прорыва Зобнина вдоль линии поля.
Может, не хватало Жедсона Фернандеша, которого Хуан Карлос Карседо во избежание риска не стал включать в стартовый состав из-за полученного в игре с «Родиной» повреждения? Или в этой игре на острие нужен был классический форвард, а не снова выдвинутый на острие Мартинс? Как бы там ни было, «Ахмат» смотрелся гораздо острее на свободном пространстве. Только распоряжаться своими шансами грозненцам следовало не так, как Мелкадзе, который отдал крайне неудачную передачу в направлении Касинтуры. Зато "Спартак до перерыва успел отыграться. По всем законам драматургии Ву исправился за курьезный пенальти и образцово замкнул головой подачу Маркиньоса после розыгрыша углового.
1:1 по итогам первого тайма выглядели закономерно. Логичным виделось и решение Карседо и Станислава Черчесова обойтись без замен в перерыве. «Ахмат» уж точно (за исключением спартаковского корнера) действовал очень организованно и знал, на какие болевые точки соперника давить. Так, в начале второго тайма Самородов заставил Максименко допустить ошибку при выполнении передачи, но так как бить пришлось практически с нулевого угла, голкипер самостоятельно все исправил. А в плане остроты куда ярче смотрелся удар Солари из-за штрафной после стеночки с Мартинсом. Крутизне траектории полета мяча придал небольшой рикошет от защитника, и на выручку Шелии пришла перекладина.
«Спартак» забрал инициативу и усиливал давление. Еще одно забегание Зобнина под передачу Маркиньоса вполне могло завершиться срезкой в ворота хозяев. Черчесов среагировал на изменение характера игры двойной заменой, выпустив Щетинина и Келиано, которые должны были укрепить центр поля. Гости же безуспешно требовали назначить пенальти после падения Литвинова. А потом Ву выступил уже в роли спасателя, приняв на себя удар Келиано. Не факт, что Максименко удалось бы дотянуться до мяча. Только несостоявшийся гол все равно не засчитали бы: ВАР обнаружил в начальной стадии атаки отмашку Касинтуры (попал локтем в шею Зобнину), и арбитр после визита к монитору отправил ангольца в раздевалку.
Когда ставишь большие задачи, в таких ситуациях нужно дожимать соперника. В том числе за счет замен. Однако у Дмитриева не проходили передачи, до Угальде мяч почти не доходил, а его редкий удар лишь размял вратаря. Забивать скорее мог Щетинин, но вместо удара хавбек «Ахмата» отдал плохую передачу Максути. И все-таки «Спартак» добыл волевую победу. Ненужная отмашка Ндонга перед собственной штрафной, удар Барко мимо «стенки», и Шелия допустил роковую ошибку при приеме мяча. У красно-белых идеальный старт и шесть очков в таблице.
Андрей Кузичев