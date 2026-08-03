Курьезный пенальти не сломал «Спартак». Победу в Грозном принес штрафной Барко

Может, не хватало Жедсона Фернандеша, которого Хуан Карлос Карседо во избежание риска не стал включать в стартовый состав из-за полученного в игре с «Родиной» повреждения? Или в этой игре на острие нужен был классический форвард, а не снова выдвинутый на острие Мартинс? Как бы там ни было, «Ахмат» смотрелся гораздо острее на свободном пространстве. Только распоряжаться своими шансами грозненцам следовало не так, как Мелкадзе, который отдал крайне неудачную передачу в направлении Касинтуры. Зато "Спартак до перерыва успел отыграться. По всем законам драматургии Ву исправился за курьезный пенальти и образцово замкнул головой подачу Маркиньоса после розыгрыша углового.