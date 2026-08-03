Объявлен лучший игрок матча «Ахмат» — «Спартак»

По итогам игры лучшим футболистом встречи был признан полузащитник красно-белых Наиль Умяров.
Умяров не отметился в воскресенье голом или результативной передачей, но был полезен в других аспектах игры.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
5′
Спартак
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
76′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
61′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
83′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
66′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
11
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
12
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти