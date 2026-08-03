«Многовато ставят»: Губерниев о пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат»

«Хочу сказать, что “Спартаку” многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом “Спартак” не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти — окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» — заявил Губерниев.