«Многовато ставят»: Губерниев о пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат»

«Хочу сказать, что “Спартаку” многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом “Спартак” не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти — окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» — заявил Губерниев.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.
После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Эгаш Касинтура
5′
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
76′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
61′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
83′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
66′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти