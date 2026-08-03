«Не помню реального момента у “Спартака”. Как хотели, так играли». Черчесов и Карседо — после матча в Грозном

— Соглашусь с вами, первый тайм действительно не удалось провести так, как мы этого хотели. Такой неожиданный старт. Очень быстро пропущенный гол, конечно, очень сильно повлиял. Но самое важное — команда показала характер, проявила волевые качества и сумела сравнять счет еще до перерыва. На мой взгляд, это было очень важно. В перерыве мы поговорили с ребятами: объяснили, что самое тяжелое уже сделали — сравняли счет. Дальше уже было необходимо спокойно двигать мяч, заставлять соперника бегать.