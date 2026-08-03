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«Не помню реального момента у “Спартака”. Как хотели, так играли». Черчесов и Карседо — после матча в Грозном

Пресс-конференция главных тренеров по итогам матча «Ахмат» — «Спартак».

Источник: ФК «Ахмат»

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. У хозяев на 5-й минуте счет открыл Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. В составе красно-белых отличились Ву и Эсекьель Барко. По окончании матча тренеры команд Станислав Черчесов и Хуан Карлос Карседо ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Спартак» проявил характер

— В первом тайме игра не получалась. Футболисты приходили в себя после пропущенного пенальти? За счет чего во втором тайме удалось переломить игру?

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 2.08.2026, 20:30
Ахмат
1
Спартак
2

— Соглашусь с вами, первый тайм действительно не удалось провести так, как мы этого хотели. Такой неожиданный старт. Очень быстро пропущенный гол, конечно, очень сильно повлиял. Но самое важное — команда показала характер, проявила волевые качества и сумела сравнять счет еще до перерыва. На мой взгляд, это было очень важно. В перерыве мы поговорили с ребятами: объяснили, что самое тяжелое уже сделали — сравняли счет. Дальше уже было необходимо спокойно двигать мяч, заставлять соперника бегать.

— Почему Жедсон не вышел в стартовом составе?

— Жедсона мы взяли в эту поездку. Но, на самом деле, он не тренировался полноценно на протяжении этого цикла подготовки, мог позаниматься полностью только вчера. Поэтому его поберегли после полученной в прошлой игре травмы.

— В конце матча Барко держался за поясницу. Что с ним?

— Там был очень сильный удар, он получил его еще в первом тайме. Тем не менее, доиграл до конца и подарил нам эту победу. Мы очень рады.

— Сталкивались ли вы за свою карьеру с такими пенальти, как сегодня?

— Мы посмотрели эпизод: мяч двигался, он точно был в движении. Вопрос в том, остановился он или нет. Арбитр посчитал, что остановился. Как бы то ни было, был назначен пенальти.

Были и другие эпизоды — в частности, с Литвиновым, когда был возможен пенальти. В любом случае мы не должны и не можем быть зависимы от работы арбитров. Должны показывать свой футбол, добиваться победы несмотря ни на что. Сегодня нам это удалось, и мы этому очень рады.

Черчесов: «Шелия и так все знает, зачем лишние слова?»

— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?

— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.

— Сыграл ли этот быстрый гол с вами злую шутку?

— Мы же не в ресторане заказываем музыку. Кто больше дал, тот и заказывает что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.

Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.

— Согласны с удалением Касинтуры?

— Не хочу говорить, согласен или нет. [Судья] дал, значит, было. Меня интересует, когда по 10 минут смотрят. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет, в конце концов. Дали, значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

— Поддержали голкипера Шелию после ошибки?

— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра, у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова?

Микеле Антонов

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