«Не помню реального момента у “Спартака”. Как хотели, так играли». Черчесов и Карседо — после матча в Грозном

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. У хозяев на 5-й минуте счет открыл Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. В составе красно-белых отличились Ву и Эсекьель Барко. По окончании матча тренеры команд Станислав Черчесов и Хуан Карлос Карседо ответили на вопросы журналистов.
Карседо: «Спартак» проявил характер
— В первом тайме игра не получалась. Футболисты приходили в себя после пропущенного пенальти? За счет чего во втором тайме удалось переломить игру?
— Соглашусь с вами, первый тайм действительно не удалось провести так, как мы этого хотели. Такой неожиданный старт. Очень быстро пропущенный гол, конечно, очень сильно повлиял. Но самое важное — команда показала характер, проявила волевые качества и сумела сравнять счет еще до перерыва. На мой взгляд, это было очень важно. В перерыве мы поговорили с ребятами: объяснили, что самое тяжелое уже сделали — сравняли счет. Дальше уже было необходимо спокойно двигать мяч, заставлять соперника бегать.
— Почему Жедсон не вышел в стартовом составе?
— Жедсона мы взяли в эту поездку. Но, на самом деле, он не тренировался полноценно на протяжении этого цикла подготовки, мог позаниматься полностью только вчера. Поэтому его поберегли после полученной в прошлой игре травмы.
— В конце матча Барко держался за поясницу. Что с ним?
— Там был очень сильный удар, он получил его еще в первом тайме. Тем не менее, доиграл до конца и подарил нам эту победу. Мы очень рады.
— Сталкивались ли вы за свою карьеру с такими пенальти, как сегодня?
— Мы посмотрели эпизод: мяч двигался, он точно был в движении. Вопрос в том, остановился он или нет. Арбитр посчитал, что остановился. Как бы то ни было, был назначен пенальти.
Были и другие эпизоды — в частности, с Литвиновым, когда был возможен пенальти. В любом случае мы не должны и не можем быть зависимы от работы арбитров. Должны показывать свой футбол, добиваться победы несмотря ни на что. Сегодня нам это удалось, и мы этому очень рады.
Черчесов: «Шелия и так все знает, зачем лишние слова?»
— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?
— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.
— Сыграл ли этот быстрый гол с вами злую шутку?
— Мы же не в ресторане заказываем музыку. Кто больше дал, тот и заказывает что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.
Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.
— Согласны с удалением Касинтуры?
— Не хочу говорить, согласен или нет. [Судья] дал, значит, было. Меня интересует, когда по 10 минут смотрят. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет, в конце концов. Дали, значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.
— Поддержали голкипера Шелию после ошибки?
— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра, у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова?
Микеле Антонов