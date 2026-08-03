Источник: «Хапоэль Беэр-Шева» вновь отклонил предложение «Акрона» о переходе полузащитника Абу-Руми из

Абу-Руми играет за «Хапоэль Беэр-Шева» с февраля 2026 года. В 13 матчах за эту команду он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Ранее выступал за «Кирьят-Шмона», в 78 матчах у него 15 голов и 6 передач.