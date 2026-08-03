Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Источник: «Хапоэль Беэр-Шева» вновь отклонил предложение «Акрона» о переходе полузащитника Абу-Руми из

«Акрон» намерен подписать полузащитника «Хапоэль Беэр-Шева» Мухаммада Абу-Руми, сообщает Sport5.co.il.

«Акрон» намерен подписать полузащитника «Хапоэль Беэр-Шева» Мухаммада Абу-Руми, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, российский клуб обратился к чемпиону Израиля с официальным предложением по поводу трансфера 22-летнего израильтянина за 1,5 миллиона евро. При этом игроку предложили зарплату в 700 тысяч евро за сезон.

Предложение «Акрона» было отклонено владелицей клуба Алоной Баркат. При этом «Хапоэль Беэр-Шева» в августе встретится в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

В июне сообщалось, что «Хапоэль Беэр-Шева» отклонил запрос российского клуба на трансфер футболиста. Тогда «Акрон» предложил зарплату в 400 тысяч евро.

Абу-Руми играет за «Хапоэль Беэр-Шева» с февраля 2026 года. В 13 матчах за эту команду он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Ранее выступал за «Кирьят-Шмона», в 78 матчах у него 15 голов и 6 передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока молодежной сборной Израиля в 900 тысяч евро.