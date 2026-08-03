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Источник: сумма трансфера Даку в «Спартак» составит 11 миллионов евро

Переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак» близок к завершению, сообщает албанское издание IndeksOnline.

Переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак» близок к завершению, сообщает албанское издание IndeksOnline.

По информации источника, стороны полностью согласовали условия сделки. 28-летний форвард сборной Албании уже сыграл свой последний матч за казанскую команду и 3 августа отправится в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Даку сыграл за «Рубин» против «Акрона» (2:1), забил гол и эмоционально попрощался с партнерами по команде, которые на руках вынесли его с поля.

Сумма трансфера нападающего, по данным IndeksOnline, составит 11 миллионов евро. Она прописана в качестве опции выкупа в действующем контракте Даку с «Рубином». В московском клубе оклад форварда, как ожидается, составит около 4 миллионов евро в год, что значительно превышает его текущий доход и выведет его в число самых высокооплачиваемых игроков РПЛ.

По данным IndeksOnline, контракт Даку со «Спартаком» будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон. На футболиста также претендовали ЦСКА и «Локомотив», однако он предпочел продолжить карьеру в «Спартаке».

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года. Форвард сыграл 93 матча за казанскую команду во всех турнирах, отметившись 38 голами и 13 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро. Его контракт с «Рубином» действует до 30 июня 2029 года.