Источник: сумма трансфера Даку в «Спартак» составит 11 миллионов евро

Сумма трансфера нападающего, по данным IndeksOnline, составит 11 миллионов евро. Она прописана в качестве опции выкупа в действующем контракте Даку с «Рубином». В московском клубе оклад форварда, как ожидается, составит около 4 миллионов евро в год, что значительно превышает его текущий доход и выведет его в число самых высокооплачиваемых игроков РПЛ.