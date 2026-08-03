Футболист ЦСКА Попович отметил, что команде не хватает Акинфеева

Акинфееву 40 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выиграл кубок и суперкубок страны, один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по числу выигранных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» в категории «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем на один сезон.