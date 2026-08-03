Футболист ЦСКА Попович отметил, что команде не хватает Акинфеева

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Игрокам московского футбольного клуба ЦСКА не хватает на поле вратаря и капитана Игоря Акинфеева. Об этом ТАСС рассказал полузащитник армейцев Матия Попович.
Акинфеев получил травму в матче чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (2:1) 4 апреля, с тех пор он не выходил на поле.
«Конечно, мы ждем возвращения Акинфеева. Он наш лидер и капитан, нам его не хватает, — сказал Попович. — Мы надеемся, что он вернется как можно раньше».
Акинфееву 40 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выиграл кубок и суперкубок страны, один раз — Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по числу выигранных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» в категории «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем на один сезон.