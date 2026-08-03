Семин: «В России за Слуцкого будет борьба. Его критикует Мостовой? Он бывший игрок, а не руководитель»

— В России за Слуцкого будет борьба, потому что он — элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы. Даже нет сомнений, что Леонид Викторович получит работу в России. Другое дело — куда захочет или не захочет пойти.