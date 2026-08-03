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Семин: «В России за Слуцкого будет борьба. Его критикует Мостовой? Он бывший игрок, а не руководитель»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа».

Источник: Sport24

Ранее стало известно, что Слуцкий подал в отставку с должности главного тренера китайского клуба после двух с половиной лет работы.

— В России за Слуцкого будет борьба, потому что он — элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы. Даже нет сомнений, что Леонид Викторович получит работу в России. Другое дело — куда захочет или не захочет пойти.

Идеальный клуб для Слуцкого? Сейчас у нас в каждом клубе есть тренеры. А как и когда это [назначение Слуцкого] произойдет, трудно предположить.

— За период работы вне России и последние этапы в «Рубине» многие перестали считать Леонида Викторовича топ-тренером. Он по-прежнему остается сильным специалистом?

— А кто перестал его считать топ-тренером? Это люди, совершенно не знающие футбола и не понимающие потенциал тренера.

— Александр Мостовой регулярно критикует Слуцкого.

— Но Александр Мостовой — бывший футболист, а не руководитель, — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.