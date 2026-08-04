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Ветеран «Спартака» объяснил, почему Дзюба не подходит команде

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу» заявил, что Артем Дзюба не подходит московской команде.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» должен играть на Дзюбу, как в «Акроне», что ли? Просто есть игроки, через которых строят игру команды. Классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него", — сказал Бубнов.

Свою карьеру Дзюба начал в «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

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