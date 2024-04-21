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15:24 (мск), источник: Sport24

Комичный пенальти из Второй лиги: игрок «Сокола» изобразил травму после легкого подзатыльника

Казанский «Сокол» выиграл у «Амкара» в матче 2-го тура Группы 4 Лиги Б LEON Второй лиги.

Амкар
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Встреча завершилась со счетом 2:1.

Свой первый гол казанцы забили после спорного эпизода — в ворота «Амкара» назначили пенальти, поскольку игрок команды дал оппоненту легкий подзатыльник в своей штрафной. Футболист «Сокола» на секунду замешкался, после чего упал на газон.

Полный обзор матча между «Амкар-Пермь» и «Соколом»:

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