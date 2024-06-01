ФНЛ проведет расследование массовой драки во время матча Второй лиги

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дисциплинарно-этическая комиссия проведет проверку массовой драки в матче группы 1 дивизиона Б Леон — Второй лиги между ставропольским футбольным клубом «Динамо» и «Динамо-2» из Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Футбольная национальная лига выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, — говорится в сообщении. — Мы категорически осуждаем любое проявление насилия на футбольном поле и напоминаем, что такие действия недопустимы в профессиональном футболе. В ближайшее время лига проведет тщательное расследование данного инцидента: будет проверка дисциплинарно-этической комиссии, по ее результатам будут приняты соответствующие меры в отношении всех участников, причастных к данному эпизоду. Наша цель — обеспечить безопасные и честные условия для всех участников футбольных матчей под эгидой ФНЛ».