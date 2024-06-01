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15:09 (мск), источник: ТАСС

ФНЛ проведет расследование массовой драки во время матча Второй лиги

Главный арбитр встречи показал семь красных карточек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дисциплинарно-этическая комиссия проведет проверку массовой драки в матче группы 1 дивизиона Б Леон — Второй лиги между ставропольским футбольным клубом «Динамо» и «Динамо-2» из Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Футбольная национальная лига выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, — говорится в сообщении. — Мы категорически осуждаем любое проявление насилия на футбольном поле и напоминаем, что такие действия недопустимы в профессиональном футболе. В ближайшее время лига проведет тщательное расследование данного инцидента: будет проверка дисциплинарно-этической комиссии, по ее результатам будут приняты соответствующие меры в отношении всех участников, причастных к данному эпизоду. Наша цель — обеспечить безопасные и честные условия для всех участников футбольных матчей под эгидой ФНЛ».

Матч между командами прошел 31 мая и завершился со счетом 3:2 в пользу ставропольской команды. В концовке второго тайма арбитр сначала удалил одного игрока ставропольского «Динамо», а спустя несколько минут — футболиста «Динамо-2». В добавленное ко второму тайму время между игроками команд произошла массовая потасовка, после которой судья матч Виталий Дорошенко удалил еще двух футболистов «Динамо» и трех игроков «Динамо-2». На момент окончания матча в составе ставропольского «Динамо» было восемь игроков, в составе «Динамо-2» — семь.

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