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Футболист «Сибири» обратился в полицию после конфликта в спорткомплексе Новосибирска

Произошла драка, в результате которой капитан команды сломал одноклубнику челюсть.

Источник: БЕЛТА

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Игрок футбольного клуба «Сибирь» (Новосибирск) обратился в полицию из-за травмы, полученной в результате конфликта в спортивном комплексе. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что конфликт в раздевалке произошел между 37-летним капитаном команды Сергеем Нарылковым и другим игроком клуба — 22-летним Константином Поповым. Близкие Попова заявили, что во время драки капитан «Сибири» сломал тому челюсть. По их информации, 22-летний спортсмен перенес операцию и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

«Поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями. По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в полиции.

Редакция ТАСС обратилась за комментарием в пресс-службу футбольного клуба. В «Сибири» отказались комментировать инцидент.