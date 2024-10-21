Футболист «Сибири» обратился в полицию после конфликта в спорткомплексе Новосибирска

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что конфликт в раздевалке произошел между 37-летним капитаном команды Сергеем Нарылковым и другим игроком клуба — 22-летним Константином Поповым. Близкие Попова заявили, что во время драки капитан «Сибири» сломал тому челюсть. По их информации, 22-летний спортсмен перенес операцию и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.