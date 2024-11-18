СМИ: на шестикратного чемпиона России по футболу Евсеева совершили нападение

Евсееву 48 лет, на протяжении карьеры он выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды. В качестве тренера Евсеев руководил пермским «Амкаром», «Уфой», ярославским «Шинником» и воронежским «Факелом». С сентября 2024 года он возглавляет «Ленинградец», который выступает в дивизионе A Леон — Второй лиги.