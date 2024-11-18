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СМИ: на шестикратного чемпиона России по футболу Евсеева совершили нападение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион России по футболу, главный тренер клуба «Ленинградец» из Ленинградской области Вадим Евсеев стал жертвой нападения с применением холодного оружия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор Денис Казанский.

Источник: РИА "Новости"

«Только что был звонок, Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия, в данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Дело в Астрахани происходит», — написал Казанский.

В комментарии «Спорт-экспрессу» Евсеев негативно оценил свое состояние. «В порядке ли я? Нет», — сказал Евсеев.

Евсееву 48 лет, на протяжении карьеры он выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды. В качестве тренера Евсеев руководил пермским «Амкаром», «Уфой», ярославским «Шинником» и воронежским «Факелом». С сентября 2024 года он возглавляет «Ленинградец», который выступает в дивизионе A Леон — Второй лиги.

Ленинградец