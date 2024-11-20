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Матч Второй лиги по футболу в Брянске прервали из-за ракетной опасности

Позднее игру возобновили, перерыв составил около 40 минут.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 20 ноября. Футбольный матч Леон — Второй лиги в Брянске между местным «Динамо» и омским «Иртышом» прерван из-за ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба «Иртыша».

Встречу прервали по ходу первого тайма, соперники сыграли больше 36 минут. Команды проводят первый стыковой матч за право остаться в дивизионе A Второй лиги.

«В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион. Ждем решения о возобновлении матча», — говорится в сообщении.

Позднее игру возобновили, перерыв составил около 40 минут. Болельщикам разрешили остаться на трибунах.

Угроза ракетной опасности объявлена на территории всей Брянской области, в регионе работает система оповещения.