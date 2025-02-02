Футбольный клуб «Сокол» из Казани оказался близок к ликвидации

«Все должно решиться до конца новой недели. Даже если проходить лицензирование в Российском футбольном союзе, то футболисты и персонал команды сейчас остаются без зарплаты и им нет смысла продолжать деятельность в нашем клубе, потому что им нужно кормить свои семьи», — отметил он.