Футбольный клуб «Сокол» из Казани оказался близок к ликвидации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Сокол» не смог найти новых инвесторов, что грозит ему закрытием через неделю. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.
«Сокол» полторы недели назад был выставлен на продажу на «Авито» в связи с тем, что владеющая клубом компания столкнулась с финансовыми проблемами.
«Пока не нашлось людей, которые бы заинтересовались в приобретении клуба, — сказал Минневалиев. — Время идет, просветлений нет, поэтому сейчас нельзя говорить о том, что команда продолжит свое существование. Скорее итог будет плохим, чем хорошим».
«Все должно решиться до конца новой недели. Даже если проходить лицензирование в Российском футбольном союзе, то футболисты и персонал команды сейчас остаются без зарплаты и им нет смысла продолжать деятельность в нашем клубе, потому что им нужно кормить свои семьи», — отметил он.
«Сокол» оценивается в 5,6 млн рублей, он выступает в дивизионе Б Второй лиги России.