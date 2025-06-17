Нелепый позор в российском футболе продолжается: ошибка в регламенте уничтожила спортивный принцип

Дичь в российском футболе становится его изощреннее. Формально конец сезона уже наступил, но фактически ничего не решилось. Конечно, белых пятен становится меньше — в РПЛ наконец-то определились, что вместо «Химок» должен остаться «Пари НН». Но в других лигах ситуация остается запутанной.
Особенно непонятно, кто поднимется из Второй лиги в Первую. Казалось бы, есть три квоты на повышение — соответственно, их должны занять три лидера. На словах звучит логично, но на деле всё выглядит сумбурно.
Первые два места во Второй лиге А заняли костромский «Спартак» и ульяновская «Волга». К ним вопросов нет — свои притязания на повышение они демонстрировали весь сезон. Следом же шла группа из четырех команд, которая боролась за бронзу. Эту мини-гонку выиграл «Машук-КМВ» из Пятигорска, а за ним расположились астраханский «Волгарь», «Ленинградец» и «Челябинск». И вот тут начинается самое интересное.
«Челябинск» поднялся в Первую лигу с шестого места
В последнем туре «Челябинск» уступил «Машуку» со счетом 1:2. При этом в конце матча уральцы фактически бросили играть, лениво перекатывая мяч. Парадоксально, но поражение их вполне устраивало.
Дело в том, что во Второй лиге А есть система стыковых матчей — в них играют призеры осеннего и весеннего первенств, которые не прошли в ФНЛ напрямую. «Челябинск» обеспечил себе стыки еще в ноябре. Если бы он занимал третье место в июне, то поднимался бы автоматически — такой нюанс тоже предусмотрен.
«Машук» же не проходил лицензирование и в Первую лигу не собирался. Если же он терял очки, то третьим становился «Волгарь», у которого нет проблем с документами. «Челябинску» требовалась победа над Пятигорском, но по ходу очного матча стало известно, что ее будет крайне сложно добыть. Тогда уральцы пошли на хитрость и фактически отдали три очка сопернику.
Этот запутанный расклад привел к тому, что «Машук» стал третьим, но в стыки не заявился. «Челябинск» же получил место в Первой лиге за счет осенних успехов. При этом в весенней части сезона он остановился на… шестой строчке. Парадокс!
«Волгарь» требует стыки — «Челябинск» уходит в отпуск
Такой расклад крайне не понравился остальным участникам лиги. Особенно бурно отреагировал «Волгарь». Астраханцев можно понять — они заняли четвертое место и могли бы претендовать на стыки вместо «Машука». В итоге «Волгарь» остался ни с чем.
— Мы категорически не согласны с тем, что «Челябинск» должен подняться в Первую лигу без стыковых матчей. Ни в одном пункте регламента не говорится, что если один из участников стыковых матчей не может принять в них участие, то второй участник объявляется победителем!
Не умаляем достижений «Челябинска» на первом этапе, но итоговые результаты определяются по турнирной таблице именно второго этапа. Считаем, что переход в Первую лигу команды, занявшей шестое место на втором этапе соревнований, без участия ее в стыковых матчах противоречит спортивному принципу и здравому смыслу, — заявили в «Волгаре».
Астраханцы предложили РФС свое участие в стыках и даже отправили официальные письма с просьбой пойти им навстречу. В ФНЛ же фактически признали наличие проблем в регламенте: «В настоящий момент нельзя определить третьего участника из числа команд Второй лиги, который примет участие в Первой лиге в следующем сезоне». Судьбу скандальной путевки решит исполком РФС, который должен собраться на этой неделе.
При этом «Челябинск», будучи уверенным в своем промоушене, ушел в отпуск. Журналист Сергей Ильев сообщает: если уральцы откажутся играть в потенциальных стыках, то им засчитают техническое поражение и оставят во Второй лиге. В таком случае клуб намерен пойти в Спортивный арбитражный суд.
Будет ли РФС учиться на своих ошибках?
По некоторым данным, клубы Первой лиги выступают за то, чтобы к ним присоединился «Челябинск». Но официального решения еще нет. Если вдруг стыки будут назначены, то их сместят по времени на конец месяца.
Конечно, вся эта ситуация крайне негативно влияет на репутацию российского футбола. Всему виной неразбериха в регламентах. Разве нельзя было предусмотреть отказ одного из лидеров от повышения? Тем более это происходит весьма часто — можно вспомнить кейсы «Алании», «Черноморца» или «Оренбурга», которые не получали лицензию вышестоящей лиги.
Сейчас и «Челябинск», и «Волгарь» находятся в подвешенном состоянии. Будут ли стыки? Когда их проводить? А самое главное — когда отдыхать? Межсезонье в российском футболе крайне короткое, и следующий розыгрыш начнется уже в июле-августе. Костромской «Спартак», например, 25 июня выходит из отпуска — к этому времени «Челябинск» и «Волгарь» только разберутся, кто где останется.
По спортивному принципу, конечно, стоило бы провести стыки между Челябинском и Астраханью. Только вот он несколько раз был попран из-за «серых зон» и ошибок в регламентах. Поэтому крайне важно в будущем прорабатывать документы так, чтобы даже в самых запутанных ситуациях ни у кого не оставалось вопросов. Но будет ли РФС учиться на своих ошибках?
Дмитрий Панов