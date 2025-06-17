Нелепый позор в российском футболе продолжается: ошибка в регламенте уничтожила спортивный принцип

Дело в том, что во Второй лиге А есть система стыковых матчей — в них играют призеры осеннего и весеннего первенств, которые не прошли в ФНЛ напрямую. «Челябинск» обеспечил себе стыки еще в ноябре. Если бы он занимал третье место в июне, то поднимался бы автоматически — такой нюанс тоже предусмотрен.