Владикавказская «Алания» объявила о назначении нового главного тренера

Владикавказская «Алания» объявила о назначении Дмитрия Фомина на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фомин сменил на посту Спартака Гогниева, с которым «Алания» расторгла контракт 27 февраля. Гогниев возглавлял команду с сентября 2024 года. За этот период клуб провел 45 матчей, одержав десять побед, десять раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений.
Фомин в декабре 2025 года покинул «Кубань Холдинг», с которым неоднократно становился призером Второй лиги, а также в 2025 году дошел до стадии шестого раунда Кубка России. Также в его карьере были «Динамо-Владивосток» и тамбовский «Спартак».
«Алания» — победитель (1995 год) и двукратный серебряный призер (1992, 1996) чемпионата России. В 2014-м снялась с первенства ФНЛ из-за финансовых проблем, позднее была расформирована, потом восстановлена и в 2019-м заявилась в третью лигу (ПФЛ).
В сезоне 2020/21 клуб вернулся в ФНЛ, но по итогам чемпионата 2024/25 «Алания» не сумела сохранить прописку в Первой лиге и выбыла во Вторую лигу, дивизион А.