Владикавказская «Алания» объявила о назначении нового главного тренера

Фомин в декабре 2025 года покинул «Кубань Холдинг», с которым неоднократно становился призером Второй лиги, а также в 2025 году дошел до стадии шестого раунда Кубка России. Также в его карьере были «Динамо-Владивосток» и тамбовский «Спартак».