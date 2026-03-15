Отец задержанного футболиста «Урала-2» вылетит в Москву

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отец задержанного футболиста екатеринбургского «Урала-2» Даниила Секача Дмитрий Секач в воскресенье вылетит в Москву, заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга. После этого Иванов заявил РИА Новости, что не обладает информацией о задержании 20-летнего защитника.
«Человек несколько дней назад поехал в Москву в институт, больше мы его не видели и не слышали. Мы ничего не знаем даже, кроме того, что журналисты пишут. Может, какое-то сообщение потом сделаем, хотя клуб при чем здесь? Поручено с ним связаться, но игрок трубку не берет», — сказал Иванов.
«С родителями созванивались, они сами в шоке и ничего не знают. От игрока никаких известий нет, трубку не берет. Никто ничего понять не может. Это не вопрос клуба, если там что-то случилось, это вопрос правоохранительных органов. Мы все, что можно, сделали — его отец в Железноводске был, сегодня вылетает в Москву. Может, он что-то узнает», — добавил президент «Урала».
В настоящее время Секач выступает за «Урал-2» во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского «Локомотива», юношеской команде «Ростова», ДЮСШ «Строгино», а также команде «Мастер-Сатурн».