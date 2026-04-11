«Алания» не смогла победить кировское «Динамо», но продолжает лидировать в группе «Серебро» во Второй лиге

Игра завершилась без забитых мячей.
Команда из Владикавказа набрала 20 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя московское «Динамо-2» на 6 очков. Столичный клуб сегодня на своем поле принимает ставропольское «Динамо» и к моменту публикации этой новости уступает со счетом 0:1. Кировское «Динамо» с 11 очками идет на четвертой строчке.
Командам осталось провести по 10 игр. Клубы, занявшие первые четыре места, поднимутся в группу «Золото», где начнут следующий осенний сезон.