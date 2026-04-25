Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
14:30
Ростов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.22
П2
3.80
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2

«Кубань» отказалась лететь на матч во Владивосток из-за финансовых проблем

Краснодарская «Кубань» отказалась лететь во Владивосток на матч с местным «Динамо-Владивосток» в 11-м туре Второй лиги-А группы «Серебро», сообщает «Зеленая миля».

Источник: pfckuban.com

По данным источника, «Кубань» официально уведомила ФНЛ и «Динамо-Владивосток», что не сыграет в матче, запланированном на 2 мая.

«Сразу совпало несколько факторов: из-за неоплаты слетела ранее оформленная бронь на авиабилеты, и на сегодняшний день свободных мест на нужные даты практически не осталось. Клуб начал было искать альтернативные варианты добраться до Владивостока, но свалилась еще одна напасть — перенос матча 12-го тура с “Динамо-2” на 8 мая.

Из-за этого календарь оказался «сжатым», и поездка превращалась в непосильно дорогую. Команда бы возвращалась с Дальнего Востока в Москву 4 мая, и далее ей пришлось бы оплачивать свое проживание в Москве до 8 мая. В текущих условиях таких ресурсов у клуба нет", — пишет источник.

Отмечается, что при этом «Кубань» отправится в Москву на матч против «Динамо-2», который должен пройти 8 мая.

«Одной из причин обострившихся финансовых проблем стала информационная волна в СМИ, связанная с ФК “КУБАНЬ” (НАО). В публикациях утверждалось, что через нее проводились сомнительные финансовые операции. Несмотря на то, что речь идет о другом юридическом лице, возникшая путаница негативно повлияла на репутацию клуба. Некоторые партнеры и спонсоры восприняли информацию как относящуюся к действующей “Кубани”, что привело к заморозке или пересмотру сотрудничества.

В клубе подчеркивают, что отказ от выезда во Владивосток — вынужденная и единичная мера. Остальные матчи команда намерена провести по календарю, а в ближайшее время сосредоточится на стабилизации финансового положения и подготовке к следующей встрече", — добавляет источник.

Сейчас «Кубань» занимает 9-е место в таблице группы «Серебро» Второй лиги-А, имея 9 очков в активе.