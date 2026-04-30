В ФНЛ отреагировали на решение «Кубани» не ехать на матч с «Динамо-Владивосток»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) в курсе решения «Кубани» не отправляться на гостевой матч 11-го тура Леон — Второй лиги А против «Динамо-Владивосток», вердикт по результату игры будет вынесен контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК). Об этом сообщила пресс-служба ФНЛ.
Ранее в четверг «Кубань» сообщила, что пропустит предстоящий матч против «Динамо-Владивосток», который пройдет 2 мая.
«В связи с этим информируем, что при фактическом отсутствии команды на матче будут применены положения пункта 9.8 регламента, согласно которым в случае неявки команды на матч судья принимает решение о его отмене. Обращаем внимание, что юридически значимый факт неявки фиксируется судьей и делегатом исключительно в день матча при выполнении всех установленных регламентом процедур. Со свой стороны ФНЛ обеспечивает полную готовность к проведению матча, включая работу служб и судейской бригады. Окончательное решение относительно результата матча и дисциплинарных санкций будет принято КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.
«Динамо-Владивосток» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Кубань» — 9-е. На счету команд 14 и 9 очков соответственно.