Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.40
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

В ФНЛ отреагировали на решение «Кубани» не ехать на матч с «Динамо-Владивосток»

В заявлении отмечается, что в случае неявки команды на матч судья принимает решение о его отмене.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) в курсе решения «Кубани» не отправляться на гостевой матч 11-го тура Леон — Второй лиги А против «Динамо-Владивосток», вердикт по результату игры будет вынесен контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК). Об этом сообщила пресс-служба ФНЛ.

Ранее в четверг «Кубань» сообщила, что пропустит предстоящий матч против «Динамо-Владивосток», который пройдет 2 мая.

«В связи с этим информируем, что при фактическом отсутствии команды на матче будут применены положения пункта 9.8 регламента, согласно которым в случае неявки команды на матч судья принимает решение о его отмене. Обращаем внимание, что юридически значимый факт неявки фиксируется судьей и делегатом исключительно в день матча при выполнении всех установленных регламентом процедур. Со свой стороны ФНЛ обеспечивает полную готовность к проведению матча, включая работу служб и судейской бригады. Окончательное решение относительно результата матча и дисциплинарных санкций будет принято КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.

«Динамо-Владивосток» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Кубань» — 9-е. На счету команд 14 и 9 очков соответственно.