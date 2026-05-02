Канчельскис рассказал, что его впечатлило в работе тренером брянского «Динамо»

«Я уже второй сезон в клубе. Футболисты команды — молодцы, в том году выполнили задачу, заняли первое место и вышли во Вторую лигу дивизиона А группы “Серебро”. Осталось меньше 10 туров, стоит задача зайти в “Золото”. Трудимся, работаем. Посмотрим, как будет после окончания сезона. Все нормально, болельщики приходят, поддерживают. Футбол любят, по четыре-пять тысяч приходят, радуют. Не в каждом городе увидишь столько болельщиков. Даже на Первую лигу столько на некоторые матчи не приходят. Наши болельщики с нами ездят на выезды, я благодарен, спасибо», — сказал Канчельскис.