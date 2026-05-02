«Алания» проиграла третий матч подряд и может лишиться лидерства по итогам тура в дивизионе «Серебро» Второй лиги

Игра завершилась со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Кирилл Косарев, забивший оба гола с пенальти. По разу отличились вингер Андрей Касаджиков и форвард Константин Воинков. В составе владикавказской команды на 87-й минуте за прямую красную карточку был удален полузащитник Давид Кобесов.
«Алания» проиграла третий матч подряд. Красно-желтые имеют 20 очков и лидируют в турнирной таблице, но могут опуститься на вторую строчку в случае сегодняшней победы «Амкара» над ставропольским «Динамо». «Зенит-2» набрал 12 очков и идет на 8-й строчке из 10.