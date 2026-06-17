«Велес» разгромил «Сибирь» в первом переходном матче за выход в Первую лигу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты московского «Велеса» со счетом 4:1 одержали разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в первом переходном матче за право выйти в Лигу Пари (Первую лигу).
Ответная игра пройдет 21 июня в Новосибирске.
«Сибирь» заняла третье место в группе «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги и гарантировала себе участие в стыковых матчах. «Велес» принимает участие в них, поскольку стал победителем первого этапа, завершившегося в ноябре.
Ранее ТАСС сообщал, что в Первую лигу вышли «Ленинградец» и ивановский «Текстильщик». По итогам сезона-2025/26 второй по силе дивизион чемпионата России покинули саратовский «Сокол», новороссийский «Черноморец» и «Чайка» из Ростовской области.