Marca: Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Как сообщает Marca, вопрос решен — финал турнира, который примут Испания, Португалия и Марокко (Уругвай, Аргентина и Парагвай — по одному матчу открытия) состоится на «Сантьяго Бернабеу».

За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает ФИФА, несмотря на то, что в какой-то момент Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации и Луиса Рубиалеса.

Однако у «Реала» и ФИФА отличные отношения, хотя сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.