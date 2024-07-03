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16:29 (мск), источник: Sports

Marca: Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Домашний стадион «Реала» примет финал ЧМ-2030.

Источник: Reuters

Как сообщает Marca, вопрос решен — финал турнира, который примут Испания, Португалия и Марокко (Уругвай, Аргентина и Парагвай — по одному матчу открытия) состоится на «Сантьяго Бернабеу».

За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает ФИФА, несмотря на то, что в какой-то момент Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации и Луиса Рубиалеса.

Однако у «Реала» и ФИФА отличные отношения, хотя сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.

До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. В предварительном списке Испании их 12−13.

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