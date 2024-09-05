Узбекистан сделал еще один шаг к ЧМ-2026. Помогли красивый гол и великолепный голкипер

Но это, конечно, крайний случай. Лучше решить все максимально рано, а так как уровень ожиданий высок, Сречко Катанец старался снять напряжение со своих футболистов. «Мы сыграем у себя дома и хотим выиграть матч — это наша цель. Мы с командой работаем на протяжении трех лет и уже давно вошли в единый ритм. Ребята знают, чего я у них прошу. Я слышу, что все обсуждают, почему сборная Узбекистана никогда не проходила квалификацию на чемпионат мира. Я разговаривал с игроками. Это нехорошо, когда вы слишком мотивированы и когда недостаточно мотивированы. Мы должны быть спокойными, делать свою работу, как до этого, поскольку на данном этапе каждая игра будет сложной», — сказал накануне словенский специалист.