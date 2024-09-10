Киргизия с российским тренером создала Узбекистану проблемы в отборе ЧМ-2026. В матче-триллере все решил гол Урунова

С Россией киргизскую сборную связывает не только тренер. Ее капитан Кичин много лет выступал в красноярском «Енисее». Настоящий боец на поле, чью фамилию скандировал весь стадион, пока игрока приводили в себя врачи после удара в голову в одном из верховых единоборств. А Зарыпбеков уже третий сезон играет за «Чайку». Ну, а счет открыл лучший снайпер команды Коджо. Уроженец Ганы хорошо знаком узбекским футболистам, так как сейчас выступает за «Динамо» из Самарканда, но его все равно потеряли в центре штрафной.