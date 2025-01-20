Александр Кержаков: после ЧМ-2002 я потерял голову

— Конечно. После чемпионата мира 2002 года на меня свалилась огромная слава. У меня полтора года карьеры, мне 19 лет, а меня везде узнают. Мне начало казаться, что могу себе позволить то, чего другие не могут. Никаких диких вещей я не творил, но, бывало, относился к людям высокомерно, я это понимаю под «потерял голову». Но меня быстро вернули на землю близкие люди, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».