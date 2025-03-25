Узбекистану не хватило голов Файзуллаева и бывшего торпедовца Эркинова. Иран на ЧМ-2026 вывел дубль звезды «Интера» Тареми

Запасные пути на турнир в Северную Америку — для тех, кто займет в группах третье или четвертое место и продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде. А будет еще и пятый этап квалификации, где определится участник межконтинентальных стыков. Но это точно не про Узбекистан, который демонстрировал настрой решить все здесь и сейчас, чему турнирная ситуация благоприятствует. Настолько, что при определенных раскладах можно было оформить билеты на ЧМ за два тура до намеченного на июнь финиша. Отчасти это зависело от конкурентов и конкретно от игравшей позже остальных сборной ОАЭ, которая отстала от тандема лидеров по итогам матчей прошлой недели (1:3 с Ираном). Но в любом случае нужно было самим побеждать едва ли не самого неудобного соперника в Тегеране.