Узбекистану не хватило голов Файзуллаева и бывшего торпедовца Эркинова. Иран на ЧМ-2026 вывел дубль звезды «Интера» Тареми

Немного странно слышать о перспективах Узбекистана впервые в истории выйти в финальный турнир чемпионата мира в контексте увеличившейся квоты Азии. Вообще-то — даже если примерить текущую турнирную ситуацию на прежний формат — «Белые волки» более чем уверенно двигались к своей мечте. После семи туров узбекская команда занимала второе место с шестиочковым отрывом от действующего чемпиона Азии Катара, который к тому же во вторник открыл игровой день сенсационным поражением в Киргизии (1:3).
Запасные пути на турнир в Северную Америку — для тех, кто займет в группах третье или четвертое место и продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде. А будет еще и пятый этап квалификации, где определится участник межконтинентальных стыков. Но это точно не про Узбекистан, который демонстрировал настрой решить все здесь и сейчас, чему турнирная ситуация благоприятствует. Настолько, что при определенных раскладах можно было оформить билеты на ЧМ за два тура до намеченного на июнь финиша. Отчасти это зависело от конкурентов и конкретно от игравшей позже остальных сборной ОАЭ, которая отстала от тандема лидеров по итогам матчей прошлой недели (1:3 с Ираном). Но в любом случае нужно было самим побеждать едва ли не самого неудобного соперника в Тегеране.
Иранские футболисты, кстати, перед матчем первого круга (0:0) не стеснялись напоминать чуть ли не о комплексах соперника, который выиграл только одну из пятнадцати очных встреч. Случилось это в рамках отбора на ЧМ-2014, когда в Тегеране возглавляемые Мирджалолом Касымовым «волки» выиграли благодаря единственному голу бывшего форварда ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ» Улугбека Бакаева. А входивший в расширенный состав сборной ее нынешний главный тренер Тимур Кападзе (в феврале он сменил ушедшего в отставку из-за проблем со здоровьем Сречко Катанеца) не попал в окончательную заявку из-за проблем со здоровьем. Что ж, двенадцать с половиной лет спустя у отыгравшего за сборную 119 матчей Кападзе появилась возможность закрыть гештальт уже в новой роли.
Между тем тренеру снова пришлось решать кадровые проблемы, ведь список потерь, в котором к травмированным Насруллаеву, Тургунбоеву и Аликулову (все — игроки старта) добавился получивший лишнюю желтую карточку Машарипов. Но, как оказалось, все к лучшему. Во-первых, снова выдавший отличный матч Файзуллаев получил возможность сыграть на максимально комфортной для себя позиции левого инсайда. Во-вторых, получивший место в старте бывший игрок московского «Торпедо» Эркинов открыл счет.
Для начала он, правда, не подстроился под передачу Файзуллаева. Однако в голевой атаке, которая началась с вратаря, все сложилось идеально. Шомуродов выиграл борьбу в воздухе, Сайфиев слева вырезал передачу в штрафную, а там мяч оказался у Эркинова.
В свою очередь Иран, которому для четвертого подряд выхода в финальный турнир ЧМ было достаточно сыграть вничью, выглядел излишне благодушным. За весь первый тайм оборона гостей дала лишь один сбой, однако после скидки форварда «Интера» Тареми удар в падении в исполнении Гайеди остановил Юсупов.
Но в перерыве персы явно встряхнулись. В их действиях появилась страсть, переключились скорости, тогда как узбекская команда придумала себе проблемы на ровном месте. Автор победного гола в ворота Киригизии (1:0) Алижонов у собственной штрафной неудачно вбросил аут, а блестящий по исполнению пас поймавшего мяч в воздухе Азмуна увенчался выстрелом Тареми под перекладину.
Впрочем, для «волков» это не стало шоком. Зато в это состояние всего через минуту Иран погрузил штрафной в исполнении Файзуллаева. Естественно, армеец выполнял подачу с левого фланга, однако неловкое движения Азмуна смутило голкипера, и никого не задевший мяч завернул в сетку.
А как нужно биться в обороне — показали гости. Юсупов ногами остановил удар Азмуна головой, выступающий за «Манчестер Сити» Хусонов не дал бывшему зенитовцу сыграть на добивании, и уже с ленточки вынес мяч защитник «Рубина» Ашурматов. И все же для исторической победы Узбекистану этого не хватило. Выходивший при счете 1:2 почти один на один Файзуллаев не смог поднять мяч над вратарем, а под отскок в гостевой штрафной идеально подстроился Тареми. Миланец пробил над головой чуть задержавшегося на линии голкипера.
Иран уже может заказывать билеты на турнир в США, Мексику и Канаду. Триумфальный фейерверк начался около стадиона за несколько минут до финального свистка. Но и Узбекистан в шаге от ЧМ. А Кападзе, который впервые вывел олимпийскую команду на Игры-2024 в Париже, может вписать в историю еще одну славную страницу. Ключевой матч, в котором Узбекистану будет достаточно ничьей — 5 июня в Эмиратах.
Андрей Кузичев