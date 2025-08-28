Месси — о матче с Венесуэлой: это будет особенная игра

— Да, это будет особенная, очень особенная игра для меня, ведь это последний [домашний] матч отбора. Не знаю, будут ли впереди ещё товарищеские встречи, но это особенная игра, именно поэтому моя семья будет в этот день рядом со мной: жена, дети, родители, родственники, как можно больше родственников жены. А после этого, как я и сказал, не знаю, что произойдёт дальше, однако именно с таким настроем мы и подойдём к матчу, — приводит слова Месси Albiceleste Talk.