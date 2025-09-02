Ричмонд
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к квалификации чемпионата мира

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к стартовым поединкам отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Сегодня команда провела открытую тренировку в Минске на полях АБФФ в Веснянке, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Перед началом нового квалификационного цикла на топ-турнир Карлос Алос отметил, что перед командой стоит задача играть в каждом матче на пределе сил и добиться положительного результата: «В футболе невозможно выходить на поле и добиваться чего-то, рассчитывая на ничейный исход. Мы должны выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира».

К сентябрьским матчам в составе белорусской команды готовятся 24 футболиста:

вратари — Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария);

защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков, Сергей Карпович (оба — «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Владислав Калинин («Динамо», Минск);

полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо», Минск), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ», Жодино);

нападающие — Герман Барковский («Пяст», Гливице, Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск), Роман Пасевич («Мура», Словения).

После сегодняшнего открытого занятия игроки пообщались с болельщиками, а также вручили подарки юным футболистам, которые участвуют в финальном этапе республиканского турнира «Кожаный мяч».

Завтра утром белорусские футболисты проведут заключительную домашнюю тренировку, а потом возьмут курс на Вильнюс, откуда отправятся в Грецию. В стартовом поединке квалификационной группы С сборная Беларуси 5 сентября сыграет в Пирее с командой Греции, а 8 сентября в венгерском Залаэгерсеге будет соперничать с шотландскими футболистами. В этой группе также выступит сборная Дании.

От Европы напрямую в финальную стадию ЧМ выйдут победители 12 отборочных групп, команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках. Чемпионат мира 2026 года впервые в истории пройдет на аренах трех стран — США, Мексики и Канады. Также впервые в финальной части планетарного футбольного форума сыграют 48 команд.