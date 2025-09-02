Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к квалификации чемпионата мира

Завтра утром белорусские футболисты проведут заключительную домашнюю тренировку, а потом возьмут курс на Вильнюс, откуда отправятся в Грецию. В стартовом поединке квалификационной группы С сборная Беларуси 5 сентября сыграет в Пирее с командой Греции, а 8 сентября в венгерском Залаэгерсеге будет соперничать с шотландскими футболистами. В этой группе также выступит сборная Дании.