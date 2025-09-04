Ричмонд
Тренер сборной Уэльса после выездной победы над Казахстаном: «Мы никогда не играли на таком поле»

Тренер сборной Уэльса Крейг Беллами после выездной победы над Казахстаном (1:0) в гостевом матче отбора ЧМ-2026 посетовал на плотный график футболистов его команды и качество газона в Астане.

Источник: AP 2024

— Ваш план был сделать акцент на активность именно в первом тайме? Потому что второй тайм в вашем исполнении был менее активным…

— Нет, просто мы сейчас на таком этапе сезона — много игроков, для которых сезон только начался. Трудно поддерживать такую же интенсивность на протяжении всей игры. А у ваших игроков самый разгар сезона — думаю, было заметно, кто играет постоянно, а кто только начал сезон. Это сделало игру очень трудной. Если бы наши футболисты играли хотя бы месяц, вы бы увидели совсем другую сборную Уэльса.

Еще одна проблема — поле. Оно очень отличается от того, на котором мы привыкли играть. Это было чем-то новым для нас — мы никогда не играли на таком поле. В целом это был трудный матч — как и для любой другой команды, которая приезжает сюда. Так что здорово, что мы добились победы здесь.

Что касается атмосферы, то ваши болельщики здорово поддерживали свою команду, — приводит слова Беллами Sports.kz со ссылкой на телеканал Qazsport.