Тренер сборной Уэльса после выездной победы над Казахстаном: «Мы никогда не играли на таком поле»

— Нет, просто мы сейчас на таком этапе сезона — много игроков, для которых сезон только начался. Трудно поддерживать такую же интенсивность на протяжении всей игры. А у ваших игроков самый разгар сезона — думаю, было заметно, кто играет постоянно, а кто только начал сезон. Это сделало игру очень трудной. Если бы наши футболисты играли хотя бы месяц, вы бы увидели совсем другую сборную Уэльса.