Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно

Стандарт у ворот сборной Турции привёл к тому, что мяч заметался на линии вратарской, но Саба Гогличидзе так и не нанёс толкового удара. А гости снова наказали соперника — Актюркоглу пробил в касание точно в дальний угол. Правда, турку помог рикошет. Грузия устроилась на 0:2 в важной домашней встрече. Актюркоглу — человек, которого сейчас ненавидят фанаты «Галатасарая». Когда-то он играл за этот клуб, а на днях перешёл в «Фенербахче» из «Бенфики». Наверняка словил хейта от активных болельщиков «Галатасарая».