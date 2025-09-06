Гаттузо дал пощечины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.
Это также подтвердил нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, который в интервью Sky Sport Italia сказал: «Говорил ли Бастони о пощёчинах Гаттузо в переносном смысле? Нет, он дал нам пощёчины. Я также получил по шее».
При этом Распадори отметил: «За эти дни он придал нам решимости и упорства. Мы талантливые игроки, нам просто нужно проявить себя на поле и доказать это».
Отметим, что матч с Эстонией стал дебютным для Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии.
Дженнаро Гаттузо
Юрген Хенн
Мойзе Кин
(Матео Ретеги)
58′
Матео Ретеги
(Джакомо Распадори)
69′
Джакомо Распадори
(Маттео Политано)
71′
Матео Ретеги
(Андреа Камбьясо)
89′
Алессандро Бастони
(Джакомо Распадори)
90+2′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Алессандро Бастони
64′
13
Риккардо Калафьори
18
Николо Барелла
9
Матео Ретеги
3
Федерико Димарко
67′
19
Андреа Камбьясо
7
Маттео Политано
76′
5
Мануэль Локателли
20
Маттиа Дзакканьи
67′
10
Джакомо Распадори
8
Сандро Тонали
76′
17
Риккардо Орсолини
11
Мойзе Кин
84′
15
Франческо Эспозито
1
Карл Хейн
18
Михаэль Шеннинг-Ларсен
3
Йозеф Салисте
4
Маттиас Кяйт
2
Мяртен Кууск
10
Кевор Палуметс
14
Патрик Кристал
31′
61′
11
Михкель Айнсалу
23
Власий Синявский
67′
7
Роби Саарма
15
Рауно Саппинен
80′
16
Йоонас Тамм
13
Максим Паскочи
77′
80′
21
Маркус Соометс
5
Рокко Шейн
80′
8
Хенри Аньер
90+5′
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти