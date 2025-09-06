Сербия обыграла Латвию в квалификации ЧМ-2026

Встреча на стадионе в Риге завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.
Автором единственного гола стал Душан Влахович, отличившийся на 12-й минуте.
Благодаря этой победе Сербия с 7 очками поднялась на вторую строчку в отборочной группе K. Латвия с 4 очками осталась на четвертом месте.
Латыши следующий матч проведут в гостях против Албании 9 сентября, а сербы примут Англию.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
6.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Паоло Николато
Драган Стойкович
Голы
Сербия
Душан Влахович
(Александр Катаи)
12′
Составы команд
Латвия
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
8
Ренарс Варславанс
15
Дмитрий Зеленков
2
Даниэлс Балодис
13
Райвис Юрковскис
16
Алвис Яунземс
83′
11
Робертс Савальниекс
3
Виталий Ягодинский
46′
17
Лукас Вапне
22
Алексей Савельев
39′
46′
21
Денис Мельник
10
Янис Икауниекс
46′
18
Дарио Шитс
9
Владислав Гутковский
76′
5
Бруно Мелнис
Сербия
1
Джордже Петрович
13
Милош Велькович
2
Страхиня Павлович
4
Никола Миленкович
14
Андрия Живкович
23
Душан Влахович
11
Филип Костич
82′
7
Алекса Терзич
10
Саша Лукич
54′
68′
6
Неманья Гудель
17
Иван Илич
82′
9
Александр Митрович
22
Александр Катаи
46′
20
Лазар Самарджич
8
Лука Йович
73′
5
Неманья Максимович
Статистика
Латвия
Сербия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
20
Удары в створ
2
7
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
7
Фолы
9
13
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти