Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.05
П2
3.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
33.00
X
10.75
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Сербия обыграла Латвию в квалификации ЧМ-2026

В матче европейской квалификации чемпионата мира 2026 года Сербия в гостях одержала победу над Латвией.

Источник: Соцсети

Встреча на стадионе в Риге завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.

Автором единственного гола стал Душан Влахович, отличившийся на 12-й минуте.

Благодаря этой победе Сербия с 7 очками поднялась на вторую строчку в отборочной группе K. Латвия с 4 очками осталась на четвертом месте.

Латыши следующий матч проведут в гостях против Албании 9 сентября, а сербы примут Англию.

Латвия
0:1
Первый тайм: 0:1
Сербия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
6.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Паоло Николато
Драган Стойкович
Голы
Сербия
Душан Влахович
(Александр Катаи)
12′
Составы команд
Латвия
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
8
Ренарс Варславанс
15
Дмитрий Зеленков
2
Даниэлс Балодис
13
Райвис Юрковскис
16
Алвис Яунземс
83′
11
Робертс Савальниекс
3
Виталий Ягодинский
46′
17
Лукас Вапне
22
Алексей Савельев
39′
46′
21
Денис Мельник
10
Янис Икауниекс
46′
18
Дарио Шитс
9
Владислав Гутковский
76′
5
Бруно Мелнис
Сербия
1
Джордже Петрович
13
Милош Велькович
2
Страхиня Павлович
4
Никола Миленкович
14
Андрия Живкович
23
Душан Влахович
11
Филип Костич
82′
7
Алекса Терзич
10
Саша Лукич
54′
68′
6
Неманья Гудель
17
Иван Илич
82′
9
Александр Митрович
22
Александр Катаи
46′
20
Лазар Самарджич
8
Лука Йович
73′
5
Неманья Максимович
Статистика
Латвия
Сербия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
20
Удары в створ
2
7
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
7
Фолы
9
13
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти