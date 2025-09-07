Грузия разгромила Болгарию в отборе ЧМ-2026, Кварацхелия и Микаутадзе забили

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.