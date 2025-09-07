Ричмонд
Грузия разгромила Болгарию в отборе ЧМ-2026, Кварацхелия и Микаутадзе забили

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Источник: Getty Images

На 30-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вывел сборную Грузии вперёд. На 44-й минуте полузащитник Ника Гагнидзе удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе довёл счёт до разгромного — 3:0.

Двумя другими командами группы Е являются сборные Испании и Турции. В 1-м туре грузинская сборная уступила национальной команде Турции (2:3), а Болгария проиграла Испании (0:3).

Грузия
3:0
Первый тайм: 2:0
Болгария
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа E
7.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Boris Paichadze Dinamo Arena
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Илиан Илиев
Голы
Грузия
Хвича Кварацхелия
30′
Ника Гагнидзе
(Зурико Давиташвили)
44′
Жорж Микаутадзе
65′
Составы команд
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
16
Ираклий Азаров
20
Ника Гагнидзе
15
Анзор Меквабишвили
3′
14
Лука Лочошвили
9′
5
Саба Гогличидзе
2
Отар Какабадзе
83′
11
Саба Лобжанидзе
6
Георгий Кочорашвили
77′
17
Владимир Мамучашвили
22
Жорж Микаутадзе
77′
8
Буду Зивзивадзе
10
Зурико Давиташвили
83′
21
Нодар Ломинадзе
7
Хвича Кварацхелия
77′
9
Георгий Гулиашвили
Болгария
21
Светослав Вуцов
14
Антон Недялков
10
Радослав Кирилов
5
Кристиан Димитров
53′
2
Росен Божинов
13
Эмил Ценов
18′
12
Николай Минков
46′
4
Илиа Груев
16
Марин Петков
39′
80′
15
Станислав Шопов
17
Георгий Миланов
67′
18
Ивайло Чочев
22
Владимир Николов
67′
9
Александр Колев
8
Андриан Краев
45+1′
46′
7
Фабиан Нюрнбергер
Статистика
Грузия
Болгария
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
2
Угловые
4
1
Фолы
3
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти