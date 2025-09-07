Нидерланды вырвали победу над Литвой. Депай оформил дубль, став лучшим бомбардиром страны

На 11-й минуте Мемфис Депай открыл счет и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На 33-й минуте Квинтен Тимбер удвоил преимущество оранжевых. Еще до перерыва хозяевам поля удалось отыграться благодаря голам Гвидаса Гинейтиса (36-я минута) и Эдвинаса Гирдвайниса (43).