Нидерланды вырвали победу над Литвой. Депай оформил дубль, став лучшим бомбардиром страны

На 11-й минуте Мемфис Депай открыл счет и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На 33-й минуте Квинтен Тимбер удвоил преимущество оранжевых. Еще до перерыва хозяевам поля удалось отыграться благодаря голам Гвидаса Гинейтиса (36-я минута) и Эдвинаса Гирдвайниса (43).
Автором победного гола на 64-й минуте стал Депай, оформивший дубль.
Нидерланды набрали 10 очков в 4 матчах и возглавляют турнирную таблицу группы G. Литва с 3 баллами после 5 игр находится на 4-й строчке.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа G
7.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Darius & Girenas Stadium
Главные тренеры
Эдгарас Янкаускас
Роналд Куман
Голы
Литва
Гвидас Гинейтис
(Юстас Ласицкас)
36′
Эдвинас Гирдвайнис
(Гвидас Гинейтис)
43′
Нидерланды
Мемфис Депай
(Коди Гакпо)
11′
Квинтен Тимбер
33′
Мемфис Депай
(Дензел Дюмфрис)
64′
Составы команд
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
20
Рокас Лекиатас
18
Вилиус Армалас
4
Эдвинас Гирдвайнис
13
Юстас Ласицкас
28′
15
Гвидас Гинейтис
19
Клаудиюс Упстас
50′
5
Маркас Бенета
11
Ромуалдас Янсонас
46′
6
Модест Воробьев
10
Гратас Сиргедас
67′
22
Паулюс Голубикас
90+4′
7
Артур Должников
76′
21
Вайдас Магдушаускас
16
Домантас Антанавичус
46′
9
Гитис Паулаускас
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
11
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
20
Йерди Схаутен
12
Квинтен Тимбер
5
Натан Аке
62′
16
Микки ван де Вен
18
Дониэлл Мален
88′
15
Маттейс де Лигт
14
Тиджани Рейндерс
62′
3
Юррьен Тимбер
10
Мемфис Депай
83′
9
Вут Вегхорст
6
Стефан де Врей
62′
19
Сэм Стейн
Статистика
Литва
Нидерланды
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
3
7
Угловые
1
7
Фолы
13
10
Судейская бригада
Главный судья
Эльчин Масиев
(Азербайджан)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти