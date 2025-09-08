Сборная Испании со счетом 6:0 разгромила команду Турции в матче отбора на чемпионат мира

СТАМБУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 6:0 обыграла команду Турции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу Встреча прошла в Турции.
Забитыми мячами отметились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).
В другом матче группы Е сборная Грузии со счетом 3:0 разгромила дома команду Болгарии. После двух туров сборная Испании занимает первое место (6 очков), далее идут команды Грузии (3), Турции (3) и Болгарии (0).
В третьем туре сборная Испании примет команду Грузии, турецкие футболисты на выезде сыграют с болгарами. Встречи пройдут 11 октября.
На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Винченцо Монтелла
Луис Де ла Фуэнте
Педри
6′
Микель Мерино
22′
Микель Мерино
45′
Ферран Торрес
53′
Микель Мерино
57′
Педри
62′
23
Угурджан Чакыр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
7
Керем Актюркоглу
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
18
Мерт Мюльдюр
63′
2
Зеки Челик
13
Эрен Элмали
63′
20
Ферди Кадиоглу
21
Юнус Акгюн
46′
19
Огуз Айдын
10
Хакан Чалханоглу
68′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
82′
5
Салих Озджан
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
22
Марк Кукурелья
6
Микель Мерино
3
Робен Ле Норман
5
Дин Хейсен
20
Педри
68′
8
Фермин Лопес
18
Мартин Субименди
73′
16
Родри
21
Микель Ойярсабаль
68′
14
Хорхе Де Фрутос
19
Ламин Ямаль
73′
7
Альваро Мората
17
Нико Уильямс
44′
11
Ферран Торрес
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти