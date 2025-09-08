Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Сборная Испании со счетом 6:0 разгромила команду Турции в матче отбора на чемпионат мира

Хет-трик оформил Микель Мерино.

Источник: AP 2024

СТАМБУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 6:0 обыграла команду Турции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу Встреча прошла в Турции.

Забитыми мячами отметились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).

В другом матче группы Е сборная Грузии со счетом 3:0 разгромила дома команду Болгарии. После двух туров сборная Испании занимает первое место (6 очков), далее идут команды Грузии (3), Турции (3) и Болгарии (0).

В третьем туре сборная Испании примет команду Грузии, турецкие футболисты на выезде сыграют с болгарами. Встречи пройдут 11 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Турция
0:6
Первый тайм: 0:3
Испания
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа E
7.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Педри
6′
Микель Мерино
22′
Микель Мерино
45′
Ферран Торрес
53′
Микель Мерино
57′
Педри
62′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
7
Керем Актюркоглу
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
18
Мерт Мюльдюр
63′
2
Зеки Челик
13
Эрен Элмали
63′
20
Ферди Кадиоглу
21
Юнус Акгюн
46′
19
Огуз Айдын
10
Хакан Чалханоглу
68′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
82′
5
Салих Озджан
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
22
Марк Кукурелья
6
Микель Мерино
3
Робен Ле Норман
5
Дин Хейсен
20
Педри
68′
8
Фермин Лопес
18
Мартин Субименди
73′
16
Родри
21
Микель Ойярсабаль
68′
14
Хорхе Де Фрутос
19
Ламин Ямаль
73′
7
Альваро Мората
17
Нико Уильямс
44′
11
Ферран Торрес
Статистика
Турция
Испания
Удары (всего)
11
21
Удары в створ
2
12
Угловые
8
4
Фолы
6
9
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
